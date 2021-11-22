Рига, , 17:04 — REGNUM

Латвия Иван Шилов © ИА REGNUM

В октябре нынешнего года уровень доверия населения Латвии к правительству упал до самого низкого уровня за последние годы. Об этом сообщила латвийская социологическая фирма SKDS со ссылкой на итоги опроса.

В октябре только 17% респондентов выразили доверие действующему кабинету министров. Отмечается, что с 2002 года, когда правительство поддерживало максимальное число латвийцев (51,4%), доверие упало в три раза.

Эксперты напоминают, что заметное и неукоснительное снижение популярности правительства премьера Кришьяниса Кариньша в последнее время может привести к повторению рекорда «антипатий» — 7,3% в 2009 году.

Не лучше обстоят дела с поддержкой парламента Латвии. Ему доверяют еще меньше, чем правительству, — 16%. И это самый низкий показатель доверия для нынешнего состава Сейма. Антирекорд парламент установил в 2009 году — тогда были готовы его поддержать лишь 4,5% опрошенных латвийцев.