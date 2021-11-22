Нижний Новгород, 22 ноября, 2021, 17:04 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области частично удовлетворил иск фирмы «Хорека-НН» к правительству региона — постановил выплатить инвестору 6,3 млн рублей необоснованного обогащения из областного бюджета. Об этом сообщили в пресс-службе судебного органа.

Суд

В 2008 году компания получила в аренду земельный участок на набережной Гребного канала под строительство спортивно-оздоровительного комплекса с яхт-клубом.

Одним из пунктов договора значилось обязательство фирмы уплатить 6,3 млн рублей в качестве компенсации расходов за существующую социальную, транспортную и инженерную инфраструктуру.

«Хорека-НН» эту сумму в бюджет Нижегородской области перечислила, но в конце августа 2020 года договор аренды расторгли, и инвестор вернул участок, ничего не успев там построить.

В итоге компания решила вернуть эти деньги, поскольку на протяжении всех этих лет инфраструктурой не пользовалась.

Арбитражный суд принял аргументы несостоявшегося инвестора, признал иск обоснованным и решил взыскать с правительства Нижегородской области 6,3 млн рублей.

Отметим, что «Хорека-НН» входит в группу компаний «Столица Нижний», владельцем которой является Элада Нагорная — супруга бывшего мэра Нижнего Новгорода Олега Сорокина.

Напомним, что в настоящее время Арбитражный суд Нижегородской области также рассматривает выдвинутый региональным правительством иск против фирмы «Хорека-НН» на 54,5 млн рублей. В том числе 38,5 млн рублей — за нарушение сроков получения разрешения на строительство яхт-клуба и ещё 16 млн — за нарушение сроков получения разрешения на его ввод в эксплуатацию.

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