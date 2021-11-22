Афины , , 17:04 — REGNUM Важные исторические документы переведены и впервые опубликованы на греческом языке. Речь идёт о письмах, которыми обменивались Адамантиос Кораис и президент США Томас Джефферсон в период с 1823 по 1825 год, сообщает AMNA 21 ноября.

Библиотека Конгресса США. Западный фасад здания Джефферсона The Library of Congress

Кораис был крупной фигурой греческого просвещения и помог проложить путь к греческой революции 1821 года, в то время как Джефферсон был автором Декларации независимости США. Письма оставались неизвестными публике и хранились в Библиотеке Конгресса США, их перевод совпадает с 200-летием греческой войны за независимость, которая привела к созданию современного греческого государства.

По мнению историков того периода, переписка между Кораисом и Джефферсоном является одним из наиболее важных свидетельств, касающихся теории политической свободы, развивавшийся в XIX веке.

Перевод, выполненный профессором Периклосом Валлианосом, опубликован в «Афинском книжном обозрении» и также будет опубликован в виде книги вместе с другими материалами, которые помогли сформировать среди американской общественности поддержку греческого дела, сообщил редактор «Обозрения» Манолис Василакис.