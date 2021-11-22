Афины , 22 ноября 2021, 17:04 — REGNUM Важные исторические документы переведены и впервые опубликованы на греческом языке. Речь идёт о письмах, которыми обменивались Адамантиос Кораис и президент США Томас Джефферсон в период с 1823 по 1825 год, сообщает AMNA 21 ноября.

Библиотека Конгресса США. Западный фасад здания Джефферсона
Библиотека Конгресса США. Западный фасад здания Джефферсона
The Library of Congress

Кораис был крупной фигурой греческого просвещения и помог проложить путь к греческой революции 1821 года, в то время как Джефферсон был автором Декларации независимости США. Письма оставались неизвестными публике и хранились в Библиотеке Конгресса США, их перевод совпадает с 200-летием греческой войны за независимость, которая привела к созданию современного греческого государства.

По мнению историков того периода, переписка между Кораисом и Джефферсоном является одним из наиболее важных свидетельств, касающихся теории политической свободы, развивавшийся в XIX веке.

Перевод, выполненный профессором Периклосом Валлианосом, опубликован в «Афинском книжном обозрении» и также будет опубликован в виде книги вместе с другими материалами, которые помогли сформировать среди американской общественности поддержку греческого дела, сообщил редактор «Обозрения» Манолис Василакис.