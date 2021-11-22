Тбилиси, , 17:13 — REGNUM Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 22 ноября на заседании правительства заявил о намерении принять решительные и жёсткие меры в отношении онлайн-казино, сообщает официальный правительственный сайт gov.ge.

В казино

По словам Гарибашвили, вопрос игорного бизнеса и онлайн-казино чрезвычайно волнует каждого каждого гражданина Грузии. Значительное количество населения ежедневно делает ставки в Интернете. Большую часть играющих (99%) состоит из безработной и малоимущей молодёжи.

Гарибашвили сказал, что большинство владельцев онлайн-казино составляют иностранные компании. И поэтому из Грузии за границу ежегодно утекает 1,5 млрд. лари ($ 478 млн.).

Правительство намерено разработать комплекс мер по борьбе с этим явлением. По словам Гарибашвили, на первом этапе планируется увеличить налоги, запретить рекламу онлайн-игр, а также ограничить доступ в казино гражданам, не достигших 25-летнего возраста. А на втором этапе онлайн-казино должны быть полностью запрещены в Грузии.

Гарибашвили выразил надежду на то, что грузинское общество поддержит правительство в подобном начинании.