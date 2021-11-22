Москва, 22 ноября, 2021, 17:01 — ИА Регнум. Неопределённость нефтяных и газовых котировок повышает недоверие к рублю. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова, руководитель липецкого регионального отделения «Партии роста» Вадим Ковригин.

Picserver.org Инфляция

«Неопределённость нефтяных и газовых котировок повышает недоверие к рублю. Отсюда повышенные риски девальвации и ухода части инвесторов из российских активов. Вместе с тем инфляцию в России определяют не только эти факторы, но и общий инвестиционный и деловой климат, совокупные объёмы предложения и спроса. В последние два года условия для развития производства стали хуже: периодические локдауны, активизация налоговых и других проверок бизнеса и повышение ключевой ставки, потянувшее за собой вверх проценты по кредитам для производителей», — сказал Ковригин.

В целом, как полагает экономист, инфляция в мире должна замедлиться в 2022 году.

«Постепенно тают те факторы, которые её разгоняли: эффект отложенного спроса, ускоренное восстановление деловой активности и повышение цен на сырьё. На российские инфляционные индексы это снижение тоже должно повлиять», — считает экономист.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, как политика ЦБ РФ отразится на темпах роста продовольственной инфляции в России.