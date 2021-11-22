Вашингтон, 22 ноября, 2021, 17:00 — ИА Регнум. В 2021 году в США на витринах лежат «золотые» индейки, цены на которые поднялись из-за фермеров, понявших, что пандемия спровоцирует спрос на товар ко Дню благодарения, сообщает 22 ноября Reuters.

Gastrobook.ru Открытка «День благодарения»

Цена на полную замороженную индейку за четыре недели до 6 ноября поднялась на 15,6% по сравнению с этим же периодом прошлого года, согласно данным исследовательской фирмы NielsenlQ.

В этом году на рынке появилось меньше индеек, потому что фермеры сократили поголовье скота, урезав траты на корм. Так что цены на индейку, которую в США традиционно готовят 25 ноября, взлетели на фоне того, как потребители в преддверии праздника столкнулись с растущей инфляцией и глобальными сбоями в цепочке поставок.

В прошлом году фермеры предсказали, что многие потребители из-за пандемии скромнее чем обычно отметят День благодарения. В этом году ситуация не улучшилась, так как многие начали волноваться из-за особо заразного штамма «Дельта».

Напомним, что проблема сбоев в цепочке поставок является для среднего американца относительно новой, но не неожиданной, если учесть снижение промышленного потенциала США. Подъем мировой экономики за последние несколько десятилетий привел к международной конкуренции в области ценообразования, производства и транспортировки, при этом Китай доминирует благодаря своему впечатляющему промышленному росту.