Афины , 22 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В Греции за последние 30 дней было забронировано 444 сотни назначений на вакцинацию первой дозой вакцины против коронавируса, сообщил министр цифрового управления Кирьякос Пирракакис радио SKAI 22 ноября.

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При этом за тот же срок было получено 1,2 миллиона номерок для получения третьей дозы. Министр добавил, что лишь за минувшие выходные было выдано 187 сотен назначений на третью дозу. Он отметил «значительную мобилизацию» населения в отношении прививки и выразил мнение, что, согласно этим данным, за неделю в стране будут привиты минимум одной дозой более семи миллионов человек.

С 22 ноября непривитым взрослым, которым до сих пор было запрещено посещать закрытые кафе и рестораны, также будет запрещено посещать все общественные закрытые помещения, включая кинотеатры, театры, спортивные залы, музеи и стадионы, даже если они могут представить отрицательный результат теста на коронавирус. Не исключается дальнейшее ужесточение мер против непривитых.

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