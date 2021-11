22 ноября 2021 | Время чтения 9 мин

Галина Смирнова, , 17:41 — REGNUM Россия, Южная Корея, Нидерланды, Чехия, Республика Бенин Западной Африки, Индия, Япония, Дания, Польша, Китай. Страны, в которых уже зафиксированы вспышки птичьего гриппа, а в некоторых из них заражения им людей. Видимо, стоит ожидать не только новой всепланетной пандемии, а вместе с ней разговоров на тему необходимости привить от гриппа людей, животных, птиц, но и, скорее всего, подорожания, с одной стороны — наиболее востребованной недорогой, а значит, наиболее социальной продукции — курятины и яиц, а, с другой — на этом же фоне подорожания свинины и говядины из-за смещения спроса. Может, смещения спроса и в небольшом объеме — в силу платежеспособности населения, но повод для подорожания, уже есть. Но и это еще не все. Как и в случае с ковидом, так и в случае с «птичьей» пандемией, перед фарминдустрией снова замаячила прибыль. И, судя по новостям в информпространстве, прибыль светит не только фармацевтической отрасли, но и производителям альтернативного мяса. Не погружая вас в статистику заболеваемости птичьи гриппом и географию его распространения, обратим внимание лишь на несколько публикаций.

Франциско Гойя. Мёртвые птицы. 1810-1812

Так, издание ИноСМИ на днях опубликовало перевод статьи одного из болгарских изданий — Dnes. dir, в которой говорится, что ученые убеждены — следующая пандемия придет с промышленных ферм. В частности, эпидемиолог Роб Уоллес утверждает, что то, как мы выращиваем животных на мясо и кожу в промышленных количествах, приведет к появлению более смертоносных вирусов, а следующий патоген может убить миллиард человек. На фермах животные находятся в очень тесных и грязных помещениях с минимальным доступом к солнечному свету или вообще без него. Такие условия — идеальная среда для развития и передачи вирусов.

«Тот факт, что промышленные фермы в значительной степени полагаются на вакцины и антибиотики, также вынуждает вирусы эволюционировать в более устойчивые формы. Иммунитет животных, содержащихся в плохих условиях, ослабевает, что облегчает процесс заражения», — указывается в публикации.

Как сообщается в статье, ВОЗ подозревает (но доказательств нет), что COVID-19 также связан с интенсивным животноводством. Основные эпидемии последних 30 лет, в том числе Ку-лихорадка в Нидерландах и вспышки высокопатогенного гриппа птиц, были связаны именно с интенсивным животноводством. По словам Роба Уоллеса, когда одновременно выращивают более 20 миллиардов кур и почти 700 миллионов свиней, шансы появления и распространения новых штаммов и разновидностей гриппа среди людей выше, чем когда-либо. Аналогичного мнения придерживается и биолог из Университета Бата — Сэм Шепард, который считает, что чрезмерное использование антибиотиков, перенаселенность и генетическое сходство между животными создают идеальные условия для слияния многих бактерий, вирусов и других патогенов, их мутации, распространения и затем передачи людям. Появление респираторных заболеваний, таких как МЕРС у верблюдов, COVID на норковых фермах и болезнь Крейтцфельдта-Якоба у крупного рогатого скота, как отмечается в публикации, свидетельствует о том, что интенсивное разведение какого бы то ни было животного увеличивает риски заражения. Эпидемиолог Брюссельского свободного университета Мариус Гилберт тоже считает, что быстрая интенсификация птицеводства делает вирусы птичьего гриппа более опасными. В целом эксперты считают, что потенциальная пандемия птичьего гриппа может быть гораздо более смертоносной, чем COVID-19.

Куры в клетке Nemetz33

Вот такие вот суждения. Причем не подкрепленные биологами конкретными исследованиями с доказательной базой или продолжительными наблюдениями с соответствующими выводами. Непонятно, какие именно выводы следовало бы нам всем сделать из этих суждений. Нужны вакцины? Но ведь, с одной стороны, они есть, и разрабатываются новые, а с другой, как говорится в самой же публикации, — «…вакцины и антибиотики, также вынуждает вирусы эволюционировать в более устойчивые формы. Иммунитет животных, содержащихся в плохих условиях, ослабевает, что облегчает процесс заражения». Опять же говорится и не подтверждается исследованиями! Может быть, все дело в промышленных масштабах животноводческих ферм? Может, именно на это хотели обратить внимание биологи? Но, судя по новостям, касающимся вспышек птичьего гриппа, эта зараза возникает и на частных подворьях, где птицу не выращивают в промышленных масштабах. Более того, она косит и живущих на воле пернатых. Новости об этом тоже можно найти в открытом интернет-пространстве.

В общем, непонятно, на чем именно основываются страхи биологов, как и утверждение о предположительном вымирании миллиарда человек из-за нового «патогена». Но факт — страху биологи нагнали. Им, биологам, конечно же, виднее. Нам же остается обращать внимание на новости. Другие новости, параллельно звучащие в СМИ. Издание Forbes со ссылкой на Bloomberg на днях сообщало, что Швейцарский продовольственный гигант Nestle возглавил раунд инвестиций в размере $4 млн в американский стартап Sundial Foods, специализирующийся на продуктах из альтернативного мяса. Об этом изданию Bloomberg сообщила глава компании Джессика Швабах. В публикации поясняется, что вырученные средства стартап планирует направить на организацию производства, чтобы вывести свои веганские куриные крылышки на рынок весной этого года, а в 2022 году расширить присутствие до всего штата Калифорния. Продукция Sundial Foods изготавливается на основе нута. В ее веганских крылышках содержится 27 г белка на 100 г веса, что примерно соответствует настоящим куриным крылышкам. Чтобы максимально реалистично имитировать курицу, у крылышек Sundial Foods есть даже «кожа» из белково-липидной пленки и бамбуковые «кости». Sundial Foods была создана в 2019 году. Ее соучредители Джессика Швабах и Сивен Денг встретились на программе Alt. Meat X-Lab Калифорнийского университета в Беркли. В 2020 году они также участвовали в акселераторе Nestle. Инвестиция в Sundial Foods, как указывает издание, — не первое вложение Nestle в производство альтернативной белковой продукции: глава компании Марк Шнайдер ранее заявлял, что рассчитывает подобрать растительную альтернативу для каждого продукта из животного белка. Nestle, в частности, тестирует производство искусственного мяса с израильским стартапом Future Meat Technologies.

Куриное мясо Дарья Антонова © ИА REGNUM

Если раньше в попытках объяснить необъяснимые события говорили «Шерше ля фам», то есть «Ищите женщину», то сейчас, видимо, стоит «искать инвесторов». В июне этого года на Lentа.ru выходил большой материал, посвященный альтернативному мясу под заголовком «Искусственное мясо захватывает мир. Почему Россия оказалась к этому не готова?». В нем, помимо прочего, рассказывалось о компаниях, инвестирующих и производящих искусственное мясо. Так, например, издание сообщало, что производители «немяса» привлекают сотни миллионов инвестиций и бьют рекорды на IPO. К примеру, американская Beyond Meat привлекла от инвесторов 550 миллионов долларов. Её инвесторами в том числе стали миллиардер Билл Гейтс, актер Леонардо Ди Каприо и бывший гендиректор McDonald's Дон Томпсон. Выход компании на биржу стал триумфальным: акции, размещенные по 25 долларов за штуку, за день подорожали более чем вдвое, а капитализация компании, как указывало издание, таким образом достигла 3,4 миллиарда долларов (на 2019 год). Сейчас она составляет 9,49 миллиарда долларов. Фирма не стала останавливаться на говяжьих котлетах и научилась производить экологически (!) безвредную (!) курятину, сосиски и колбасу. В настоящее время на Beyond Meat приходится 13% рынка растительного мяса в США. Идею с растительным мясом, продолжает свой рассказ издание, подхватили и другие производители. Например, Impossible Foods из Кремниевой долины сделали ставку на ГМО: основные ингредиенты вычленяются из пшеницы и картофеля, а затем щедро сдабриваются «соусом» из генно-модифицированной сои, которая и отвечает за вкус. Но в отличие от других компаний, заметим, она честно призналась, что своей главной целью она ставит — привлечение любителей мяса, а не стремление накормить вегетарианцев, чтобы помочь сократить негативное влияние говядины на окружающую среду. Фирма готовится выйти на биржу и надеется в ходе IPO привлечь по крайней мере 10 миллиардов долларов. Еще один известный производитель — компания Memphis Meats, которая выращивает мясо животных в лабораториях. Инвесторы вложили в Memphis Meats уже больше 180 миллионов долларов — среди них миллиардер Ричард Брэнсон и тот же Билл Гейтс. Израильская Future Meat открыла первую в мире фабрику культивированного мяса, способную ежедневно производить 500 килограммов курятины, свинины и баранины, что эквивалентно примерно 5 тысячам бургеров, а в будущем планируют наладить и производство говядины. Компания растит мясо из клеток животных в биореакторах. В Россию же искусственное мясо пришло в 2019-м, инициатором появления продукта в ресторанах называют основателя холдинга White Rabbit Family — Бориса Зарькова. Первым в страну пришел Beyond Meat. В России появились, как сообщало издание, и собственные бренды искусственного мяса. Разработкой такой продукции занялась компания «Эфко», вложившая в производство 4 миллиарда рублей. Производитель рассчитывает к 2022 году выпускать до 40 тысяч тонн искусственного мяса. Есть на российском рынке и компания 3D Bioprinting Solutions, которая в сотрудничестве с сетью KFC начала работать над технологией биопечати по производству куриного мяса, используя куриные клетки и растительный материал, то есть почти без участия в процессе животных.

Мясо на прилавках магазина Дарья Антонова © ИА REGNUM

Издание также приводило различные точки зрения экспертов: как поклонников новых технологий, так и их противников или как минимум задающихся вопросом — зачем в принципе требуется искусственное мясо. Чаще всего в качестве обоснования реализуемых проектов выступает не особо затейливые уверения — борьба с глобальным потеплением или желание накормить бедных и голодных. Вот только технологии эти пока дорогие, как и сама продукция. Об этом говорят сами производители альтернативного мяса. Но, вероятно, рост глобальной инфляции, рост цен на традиционные виды продуктов питания, кстати, возникший на фоне пандемии ковида и, возможно, еще усилившийся на фоне распространения птичьего гриппа, может пойти на пользу рынку искусственного мяса. Так это или не так, покажет время. Пока же остается лишь раздумывать над некоторыми вопросами. Например, над тем, насколько негативно или позитивно искусственные продукты питания влияют на иммунитет людей. Или каким образом развитие рынка альтернативных видов продуктов питания отразится на доходах стран, в частности экспортирующих традиционные виды мяса. Наверное, эти самые традиционные виды мяса подорожают. Производить такого мяса можно будет меньше, не теряя в доходах. Если, конечно, кормовая база не подорожает тоже. А подорожать она теоретически может в силу нехватки, ведь, возможно, произойдет переориентация растениеводческой отрасли на выращивание сельхозкультур, требуемых для производства растительного мяса.