Москва, , 16:55 — REGNUM Основным риском для роста малого и среднего бизнеса в РФ является падение потребления населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов.

Бизнес Иван Шилов, ИА REGNUM

«Малый бизнес очень сильно зависит от общего экономического благосостояния населения, — отметил он. — На деловую среду продолжают влиять новостные сводки по коронавирусной инфекции. Наиболее восприимчивыми здесь, как и ранее, остаются компании сферы развлечений, бьюти-сферы, туристические компании, кафе и рестораны, компании сферы услуг и непродовольственной розницы. Хотя и здесь ситуация у всех разная. Например, автодилеры, относящиеся к наиболее пострадавшим отраслям, показывают один из самых высоких темпов роста деловой активности».

Как полагает Завьялов, необходимо установить прозрачные и понятные условия работы, не зависящие от статистики заболеваемости; будет ли это поголовная вакцинация или работа только через QR-коды, уже не так важно.

«Главное, чтобы не было внезапных локдаунов, нерабочих дней и прочего, поскольку это не позволяет осуществлять элементарное планирование», — сказал Завьялов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что российский малый и средний бизнес постепенно адаптировался к новым условиям работы.

Читайте ранее в этом сюжете: Обороты малого и среднего бизнеса РФ поставили новый антирекорд – эксперт