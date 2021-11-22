София, 22 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. В январе 2022 года средний размер пенсии в Болгарии достигнет показателя в 573 левов ($330). Об этом со ссылкой на Национальную службу социального обеспечения республики сообщила софийская газета «Труд».

24rus.ru Подсчет пенсии

Согласно официальной информации, с 25 декабря 2021 года вступают в силу кардинальные изменения в пенсионном законодательстве Болгарии, предусматривающие увеличение суммы соответствующих выплат по выслуге лет и повышение коэффициента оплаты лицам, достигшим 80-летнего возраста. Помимо прочего, вводятся дополнительные надбавки престарелым гражданам в связи с пандемией COVID-19.

Нововведение не отменяет практики выделения единовременной государственной помощи малоимущим пенсионерам и лицам с ограниченными возможностями. Официальная София рассматривает возможность дальнейшего развития указанного социального проекта. На данный момент минимальную пенсию в размере 370 левов ($214) получают 892 тысяч человек, что составляет примерно половину от общего числа болгарских пенсионеров.