Нижний Новгород, , 16:54 — REGNUM В Нижнем Новгороде суд рассмотрел уголовное дело против экс-начальника отдела управления МВД по Нижегородской области, обвеявшегося в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

Взятка Prokuror-kaluga.ru

Государственному обвинителю удалось доказать, что подсудимый, возглавлявший управление экономической безопасности и противодействия коррупции

Согласно материалам уголовного дела, в июле минувшего года обвиняемый, действуя в качестве посредника, передал 300 тысяч рублей в качестве взятки высокопоставленному сотруднику АО «Транснефть — Верхняя Волга».

Эти деньги стали «неофициальным вознаграждением» за то, что тот не будет реагировать и предпринимать никаких положенных мер в случае, если будут выявлены хищения топлива из нефтепровода этой компании.

В итоге суд признал бывшего руководителя отдела Нижегородского управления МВД виновным и приговорил его двум годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

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