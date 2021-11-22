Москва, , 16:54 — REGNUM Российский малый и средний бизнес постепенно адаптировался к новым условиям работы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил заведующий кафедрой предпринимательства и логистики РЭУ им. Г.В. Плеханова Дмитрий Завьялов. Так он прокомментировал данные о том, что в России в октябре 2021 года выросла деловая активность субъектов малого и среднего предпринимательства.

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«Наверное, правильнее говорить не о росте деловой активности, а сохранении позитивных настроений — тот же RSBI показывал более высокие показатели деловой активности МСП в мае и в августе, — сказал Завьялов. — При этом осенние нерабочие дни хоть и ухудшили показатели по отдельным сферам деятельности, в целом можно говорить, что бизнес постепенно адаптировался к новым условиям работы. Однако это не говорит о росте его благосостояния — общая доля оборота МСП в первом полугодии поставила антирекорд — 11,5% от общего объема всех предприятий. Это подтверждает и индекс RSBI — компонента «Продажи» в нём находится в зоне спада уже третий месяц подряд — здесь остается надеяться на предновогодний всплеск потребительской активности».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, одной из причин стагнации российской сферы услуг назвали падение покупательской способности населения.