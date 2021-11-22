Роквилл, США, , 16:53 — REGNUM Энтузиаст с ником Kanjs разработал необычную серию модификаций, которая позволяет сделать игру TES V: Skyrim похожей на проекты серии Borderlands. Об этом 22 ноября пишет портал PCGamesN.

Игра Borderlands 3

Модификации Kanjs перерабатывают все элементы игры, добавляя к ним визуальный фильтр в стиле «сел-шейдинг». Однако пока неизвестно, будет ли эта сборка работать с новым юбилейным изданием Skyrim.

Напомним, что 11 ноября 2021 года компания Bethesda выпустила обновлённую версию TES V: Skyrim. Её релиз приурочен к десятилетию оригинального проекта.

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