Нур-Султан, , 16:53 — REGNUM Представители ООН ознакомились с опытом Казахстана по возвращению своих граждан из зон конфликтов. Об этом сообщает BAQ.KZ.

Министерство иностранных дел Республики Казахстан совместно с УНП ООН в рамках визита директора Управления ООН по наркотикам и преступности, генерального директора Венского отделения ООН — Гада Фатхи Вали прошел круглый стол по теме «Диалог высокого уровня по вопросам уголовного преследования, реабилитации и реинтеграции лиц, возвращенных из зон конфликтов, включая членов их семей. Опыт Республики Казахстан».

С докладом о состоянии реабилитации и реинтеграциивозвращенных граждан из зон террористической активности в рамках операции «Жусан» («Полынь») выступил заместитель председателя Комитета по делам религий Министерства информации и общественного развития Республики Казахстан Бауыржан Бакиров.

В мероприятии приняли участие помощник президента РК Ерлан Карин, заместитель министра иностранных дел Акан Рахметуллин, представители государственных органов, международных организаций и дипломатических миссий. Модератором выступила уполномоченный по правам человека в РК Эльвира Азимова.

Напомним, гуманитарная операция «Жусан» по возвращению граждан РК из зон террористической активности началась в 2019 году. В результате этой операций в страну на сегодняшний день возвращены более 700 граждан, большую часть из которых составляют женщины и дети.