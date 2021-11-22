Москва, 22 ноября, 2021, 16:53 — ИА Регнум. Через два года, темпы роста онлайн-торговли в России станут более «внятными» и понятными. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«Мы только в начале пути. И следующие два года темпы роста онлайн-торговли будут нас безмерно удивлять, — сказал экономист. — Потом они станут более внятными и понятными, поскольку у всякого развития есть пределы. И они будут связаны с тем, как успешно мы поборем пандемию, насколько и какие сохранятся недопонимания между странами, в том числе в части перемещения через границы людей и товаров. Ну и как успешно будет распространяться интернет-связь по стране, конечно. Мы сильно отстаем здесь от европейского рынка (по темпам роста онлайн-сегмента — прим. ИА REGNUM). И я согласен с Минпромторгом в оценке двукратного роста доли онлайн-продаж уже в ближайшее время».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Чеглов объяснил, какое будущее ждет российские торговые центры.