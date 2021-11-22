Ярославль, 22 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. Футболисты Андрей Аршавин, Егор Титов, Дмитрий Аленичев, Андрей Тихонов и Дмитрий Сычёв проведут в Ярославле отбор молодых талантов в проект «Наша смена». Об этом сообщает правительство Ярославской области.

РФС «Наша смена»

Футболисты пробудут в области 2 дня. 22 ноября они провели тренировку для детей футбольных школ Тутаева, а так же сыграли с ними в футбол. 23 ноября звёзды российского футбола откроют новое футбольное поле в Гаврилов-Яме, где также состоится мастер-класс. После этого футболисты отправятся в Ярославль на футбольный фестиваль для молодых талантов города, на котором, в том числе, пройдут мастер-классы и автограф-сессии.

Мероприятие пройдёт на стадионе «Шинник», куда могут попасть все желающие по пригласительным билетам.

Проект Российского футбольного союза «Наша смена» предполагает проведение фестивалей футбола, на которых будут отбираться игроки в резерв юношеских футбольных лиг. Одно из направлений проекта — развитие детских футбольных центров в регионах. В стране уже запущено 8 региональных центров.