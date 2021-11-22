Москва, 22 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. 22 ноября издание «Спорт-Экспресс» сообщило, что руководство московского «Спартака» приняло окончательное решение не отпускать 28-летнего французского центрального защитника Самуэля Жиго до конца сезона. Однако футболист сможет покинуть «красно-белых» в июле 2022 года на правах свободного агента. Соглашение Жиго со «Спартаком» рассчитано до 31 июня 2022 года.

Андрей Пронин ИА REGNUM Себастьян Дриусси и Самуэль Жиго

В текущем сезоне Самуэль Жиго принял участие в девятнадцати матчах за «Спартак» во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.

Жиго перешел в «Спартак» 1 июля 2018 года из бельгийского «Гента» за 8 миллионов евро. На данный момент трансферная стоимость 28-летнего защитника, по оценкам портала transfermarkt, составляет 11 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в услугах Жиго заинтересовано «Торино» и несколько клубов из Франции.