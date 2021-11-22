Москва, 22 ноября, 2021, 16:52 — ИА Регнум. В настоящее время в РФ, несмотря на рост онлайн-торговли, пока рано хоронить весь офлайн-сегмент. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил профессор базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова Вячеслав Чеглов.

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«Хоронить весь офлайн, безусловно, не надо. Офлайн жив и будет жить совместно с онлайном как единый механизм торговли, — сказал экономист. — Постепенно сложится омниканальный подход, когда вас вежливо встретит продавец в магазине, все расскажет и покажет, объяснит, что нужную вам скидку вы получите на сайте компании, а при необходимости его доставит специальное подразделение компании. Что касается крупных форматов ритейла, то, наверное, гигантомании в офлайне ожидать не стоит. Но ТЦ — это культурно-развлекательные центры притяжения. И они останутся, только «начинка» в них будет меняться. Будет больше виртуального и выставочного, развлекательного пространства».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в РФ будет оставаться все меньше торговых центров.