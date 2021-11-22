Москва, 22 ноября, 2021, 16:51 — ИА Регнум. Одна из причин, которая приведет к стагнации российской сферы услуг, — это падение покупательской способности населения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявила вице-президент Ассоциации малоформатной торговли, член «Партии роста» Наталия Кошелева. Так она прокомментировала информацию о том, что в РФ в октябре 2021 года вырос индекс деловой активности.

Picserver.org Бизнес

«Индекс деловой активности включает в себя анализ продаж, инвестиций, кадров, финансирования, — сказала Кошелева. — По сравнению с предыдущими периодами идёт рост продаж в стоимостном выражении, так как растут цены на сырье и материалы. Предположу, что сферу услуг, скорее всего, ждет стагнация, роста ожидать, наверное, не стоит ещё и в связи со спадом покупательской способности, инфляции и продолжением ковидных ограничений. В производстве индекс деловой активности будет выше, но все же в связи с ростом цен, а не количества выпускаемой продукции».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что ситуация в российской экономике стабилизируется и разворачивается в сторону позитивного вектора развития.