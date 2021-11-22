Афины , 22 ноября, 2021, 16:50 — ИА Регнум. Президент Греческой Республики Катерина Сакелларопулу поговорила по телефону с президентом Болгарии Руменом Радевым и поздравила его с переизбранием. Об этом сообщает AMNA 22 ноября.

Presidency gr Катерина Сакелларопулу

Оба президента выразили уверенность в том, что прекрасное сотрудничество между двумя странами будет продолжаться в интересах обоих народов, а также ради стабильности в более широком регионе.

Действующий руководитель болгарского государстваРумен Радевявляется победителем на выборах президента Болгарии. Об этом сообщила софийская газета «Факты» со ссылкой на информацию Центральной избирательной комиссии Болгарии 22 ноября. Выборы президента Болгарии в 2021-м году ознаменовались рекордно низкой явкой граждан на избирательные участки.

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