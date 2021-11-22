Таллин, 22 ноября, 2021, 16:49 — ИА Регнум. За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии снизилось на 24%. Об этом сообщил департамент здоровья страны со ссылкой на собственные данные.

Pixabay.com Эстония

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Так, с 15 по 21 ноября 2021 года в Эстонии были выявлены 5 292 новых случая заражения. Неделей ранее эта цифра составляла 7 010 человек. Показатель быстро снижается третью неделю подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.

В госпитализации нуждается 431 пациент с коронавирусом — на 111 меньше, чем неделей ранее. По уездам наиболее высокий показатель заболеваемости в Пылвамаа (южная Эстония) — 1 546 случаев на 100 000 населения, а самый низкий — на острове Хийумаа (386 случаев). В столичном регионе двухнедельная кумулятивная заболеваемость по положению на 21 ноября составляла 742 случая на 100 000 человек.

Распространение коронавируса COVID-19 в Эстонии вновь начало расти с начала июля и к концу октября 2021 года превысило пиковые значения весны нынешнего года, после чего начало снижаться.