Москва, , 16:49 — REGNUM В России до конца I квартала 2022 года, скорее всего, не будет серьезных ценовых колебаний на рынке жилья. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

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«Если вы решили купить квартиру для себя или в качестве инвестиции, то ждать точно не стоит, — убежден эксперт. — До конца I квартала серьезных ценовых колебаний, возможно, не будет. Скорее всего, застройщики выведут на рынок специальные предложения или отдельные квартиры по привлекательной цене, такие, как правило, очень быстро находят своих владельцев. Ко второму полугодию вероятно дальнейшее повышение цен. Причем общий бюджет приобретения вырастет еще и за счет прекращения действия льготной программы и роста ипотечных ставок на регулярные займы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что для снижения цен на жилье пока нет никаких предпосылок.

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