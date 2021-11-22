Бишкек, , 16:49 — REGNUM Президент Киргизии Садыр Жапаров сегодня, 22 ноября, встретился с жителями нескольких жилых массивов, образовавшихся вокруг киргизской столицы, передают местные СМИ.

Садыр Жапаров. gov.kg

Собравшиеся потребовали от главы государства узаконить земельные участки, на которых они возвели свои дома, построить для них участковые пункты милиции, школы и детские сады, а также обеспечить их общественным транспортом.

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Глава государства пообещал решить все их проблемы, отметив при этом, что транспортным вопросом займётся мэрия Бишкека, а здание школы появится в жилмассиве «Ала-Тоо 3» уже в следующем году.

«До 1 апреля 2022 года вы получите и Красную книгу, и техпаспорт. Вы терпели 15 лет, потерпите еще один — два года. Не требуйте от меня решения всех проблем сразу», — подчеркнул президент Киргизии.

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