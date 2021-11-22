Москва, , 16:48 — REGNUM Российский рынок недвижимости успел остыть. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 22 ноября заявил член московского штаба Общероссийского народного фронта, эксперт тематической площадки ОНФ «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», зампред «Партии роста», предприниматель Сергей Демин.

Жилье Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

«Рынок недвижимости, с моей точки зрения, сегодня подостыл. Большая часть жителей РФ уже приобрела недвижимость, в том числе по программе льготной ипотеки, которая была основным драйвером и сейчас остается им в регионах, — сказал Демин. — Для снижения цен на жилье пока нет никаких предпосылок. Себестоимость возведения новостройки по-прежнему высока. Кредитные средства для застройщиков обходятся все дороже. Учитывая дефицит современного жилья в регионах и растущий спрос за счет льготной ипотеки, ждать снижения цен в небольших городах не имеет смысла».

Как подчеркнул Демин, в столице РФ и региональных центрах, где стоимость квадратного центра всегда была выше, на снижение цен также рассчитывать не стоит.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть прогноз, что в некоторых российских регионах спрос на жилье может сильно превысить предложение, что обернется ростом цен.

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