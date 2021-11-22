Москва, , 16:48 — REGNUM Заявления Госдепа США о подготовке России к военному вторжению на Украину — абсолютно ложная информация, запущенная Вашингтоном в дипломатические каналы, заявляет 22 ноября пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Пресс-бюро СВР России сообщает, что в последнее время вашингтонские чиновники активно запугивают мировое сообщество якобы подготовкой России к «агрессии» в отношении Украины. По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину», — указано в заявлении пресс-бюро СВР.

«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие «достоверные сведения» о таких намерениях России», — отмечено в заявлении.

При этом пресс-бюро СВР напоминает, что на фоне этих лживых заявлений «США и их союзники продолжают накачивать Украину оружием, поощряют применение поставленных средств поражения, включая ударные беспилотные летательные комплексы, в целях осуществления военных провокаций».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Украины Кулеба заявил о том, что российские войска уже находятся на территории Украины.

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