Афины , 22 ноября, 2021, 16:47 — ИА Регнум. Греция не желает эскалации напряжения в отношениях с Турцией, но она не примет попытки узурпации суверенитета, заявил греческий министр иностранных дел Никос Дендиас Греции в интервью газете «Naftemporiki» 22 ноября.

Cc Υπουργείο Εξωτερικών Никос Дендиас

Дендиас также ясно дал понять, что Греция желает урегулирования критически важного вопроса — делимитации континентального шельфа и исключительной экономической зоны в Эгейском море и в восточном Средиземноморье на основе международного права и, в частности, Морского права.

«Но у нас нет никаких иллюзий. К сожалению, Турция продолжает не принимать основные правила международного поведения и параллельно культивирует агрессивную риторику, которая выходит далеко за рамки того, что можно было бы считать дипломатически приемлемым. Мы всегда бдительны и строим союзы с друзьями и партнерами и укрепляем наши силы сдерживания», — отметил министр.

Он также сказал, что если Турция будет соблюдать международное право, Греция всегда готова вести конструктивный диалог. Договор ООН по морскому праву является частью европейского законодательства, и поэтому несоблюдение его Турцией является европейской проблемой, отметил министр.