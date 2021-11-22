Бишкек, 22 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. За девять месяцев 2021 года финансовый сектор экономики Киргизии получил около 46 млрд сомов доходов (более 39,8 млрд рублей), что на 11,4% больше, чем за аналогичный период 2020 года. Такие данные приводит национальный статистический комитет.

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При этом 62% прироста доходов обеспечено банками, более 17% — микрокредитными компаниями и 14% — ломбардами.

Расходы организаций финансового сектора за этот же период увеличились на 6,7% и составили 31 млрд сомов (26,8 млрд рублей).

Таким образом, чистая прибыль финансового сектора Киргизии сейчас складывается на уровне 15 млрд сомов (13 млрд рублей). Это на 23% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Доля рентабельных организаций финансового сектора в январе-сентябре 2021 года составила около 65% их общего числа, а убытки получили более 17% организаций.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящее время на территории Киргизии работают 609 финансовых организаций: Национальный банк, 23 коммерческих банка, 153 микрокредитных организации, 105 кредитных союзов, 312 ломбардов, 14 страховых компаний и одна специализированная финансово-кредитная организация.