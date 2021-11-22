Курс евро превысил 84 рубля впервые с начала октября
Москва, 22 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в понедельник, 22 ноября, поднялся выше отметки в 84 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
ИА REGNUM
Евро
По состоянию на 16:28 мск курс евро поднялся на 34 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 84,36 рубля.
В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне в начале октября текущего года.
Тем временем доллар подорожал на 37 копеек — до 74,82 рубля.