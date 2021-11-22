Москва, 22 ноября, 2021, 16:46 — ИА Регнум. Курс евро на торгах в понедельник, 22 ноября, поднялся выше отметки в 84 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

ИА REGNUM Евро

По состоянию на 16:28 мск курс евро поднялся на 34 копейки относительно уровня закрытия предыдущей торговой сессии и составил 84,36 рубля.

В последний раз курс европейской валюты находился на таком уровне в начале октября текущего года.

Тем временем доллар подорожал на 37 копеек — до 74,82 рубля.