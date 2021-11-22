Москва, , 16:57 — REGNUM Польское руководство не отдает себе отчет в том, чем для них может обернуться противостояние России и НАТО. Об этом 22 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Украина. Польша Александр Горбаруков © ИА REGNUM

В силу своего географического положения Польша окажется в эпицентре конфликта в случае боевого столкновения России с блоком НАТО, отметил участник ток-шоу. Поэтому Варшаве следовало бы избегать агрессивной риторики в адрес Москвы и вести более сдержанную и миролюбивую политику.

«Хотел бы сказать про гибридную войну. Удивляют польские политики. Польша с точки зрения элементарного анализа должна посмотреть что будет, если Россия и НАТО лоб в лоб начнут боевые действия. Во что превратиться Польша? Элементарный здравый смысл должен подсказать руководству Польши выбрать не конфронтационную модель поведения, не лезть на рожон, а пытаться сглаживать противоречия», — сказал Коротченко.