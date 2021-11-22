Франкфурт-на-Майне, Германия, , 16:44 — REGNUM Издательство CI Games поделилось новыми подробностями ролевого экшена Lords of the Fallen 2. Об этом 22 ноября пишет «Игромания».

Геймер

Разработчики проекта планируют выпустить Lords of the Fallen 2 уже в апреле 2022 года. Ожидается, что полномасштабная рекламная кампания стартуют в начале 2022 года.

Напомним, что Lords of the Fallen — это игра от немецкой студии Deck13 Interactive, вдохновлённая проектами серии Dark Souls. Первая часть получила положительные оценки от критиков и смешанные от геймеров.

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