Ленинградская область, 22 ноября, 2021, 16:55 — ИА Регнум. Движение на участке федеральной трассы А-121 «Сортавала» в Приозерском районе Ленинградской области кратковременно перекроют из-за проведения буровзрывных работ. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Сергей Потеряев ИА REGNUM БелАЗ

Временные ограничения на проезд будут введены во вторник, 23 ноября. Движение на участке 142−143 км трассы «Сортавала» будет перекрыто из-за буровзрывных работ на карьере в районе населенного пункта Кузнечное.

«Время полного перекрытия движения составит не более 15 минут. Взрывные работы планируются в период с 12:00 до 13:00 в карьере «Ровное», — уточнили в пресс-службе.