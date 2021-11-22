22 ноября 2021 | Время чтения 4 мин

Игорь Свирин, Наталья Стрельцова, , 19:45 — REGNUM В воскресенье, 21 ноября, студенты, бывшие сотрудники Московской сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, местные жители и просто неравнодушные москвичи провели встречу с депутатом Госдумы Денисом Парфёновым. На ней они обсудили планы администрации по застройке земель аграрного университета. Собравшиеся единодушно осудили стремление ученого совета передать девелоперу «Группа ЛСР» чуть более 24 га земли академии, из которых 8 га отойдут ему под жилищное строительство, а на остальных 16 га инвестор обязуется построить студенческие общежития, жилой дом для сотрудников вуза и другие здания для академии.

Митинг против застройки земли Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Митинг против застройки земли Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Митинг против застройки земли Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Митинг против застройки земли Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Митинг против застройки земли Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Митинг против застройки земли Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Студент Илья. Митинг против застройки земли Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Листовки в руках участников митинга Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Листовки в руках участников митинга Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Только в Москве в пользовании аграрного университета находится более 540 га земли. На территории академии находится опытное поле с Центром точного земледелия. С 1939 году был заложен Мичуринский сад площадью 20 га с коллекцией плодово-ягодных культур, аналогов которому в России нет. Впервые эти земли попытались застроить еще при мэре Юрии Лужкове. Вторую попытку предприняли в 2016 году, это посягательство вызвало такую бурю общественного недовольства, на которую был вынужден реагировать президент Владимир Путин, тогда же заявивший, что академию оставят в покое. И вот не прошло и пяти лет, как очередной девелопер вновь пытается застроить земли «Тимирязевки».

Территория Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Территория Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Территория Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Пруды и сад в Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Территория Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Территория Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Территория Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Территория Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Общество уже привыкло к тому, что государство планомерно и целенаправленно сокращает расходы в социальной сфере. Поэтому нет ничего удивительного в том, что учредитель Тимирязевской академии, которым является правительство РФ в лице Минсельхоза, спокойно взирает на то, как администрация разбазаривает доверенное в управление имущество. Локация с хорошей транспортной доступностью, защищенная от антропогенного воздействия большим лесным массивом, слишком заманчива для застройщиков, чтобы вот так запросто от нее отказываться. Да и у правительства свои резоны, не придется выделять на академию деньги из бюджета.

Мичуринские сады в Тимирязевской академии, где происходт селекция. Яблони, груши и др. Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Администрация объясняет желание привлечь инвестора необходимостью обновить жилой и общественный фонд. «Группа ЛСР» в обмен на 8 га земли обещает построить, ввести в эксплуатацию и передать академии учебный корпус с актовым залом на 950 мест, жилой дом для сотрудников на 180 квартир, а также общежитие повышенной комфортности на 600 номеров. Также девелопер обязуется провести по трем неназванным объектам проектно-изыскательские работы, чтобы в дальнейшем включить их в Федеральную адресную инвестиционную программу.

Фруктовые деревья в Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фруктовые деревья в Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Фруктовые деревья в Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В свою очередь сотрудники и студенты обвиняют руководство в дезорганизации учебного и рабочего процесса. Из разговоров со студентами и бывшими сотрудниками «Тимирязевки» выяснилось, что пришлые ректоры не дорожат наработанными за десятилетия компетенциями, увольняют сотрудников, закрывают лаборатории, режут практические занятия для студентов.

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Вот и в случае очередной попытки застроить земли аграрного университета люди не верят, что дело ограничится лишь заявленными 24 гектарами, по мнению опрошенных ИА REGNUM участников встречи с депутатом Парфёновым, это лишь первый шаг на пути массового коммерческого освоения земель академии.

НИИ Биотехнологии и опытные поля Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Опытные поля Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Опытные поля Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM Опытные поля Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мульча на опытных полях Тимирязевской академиии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Мискантус может быть использован в качестве биоэнергетического топлива Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Ивы. Опытные поля Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

На заявленной территории (земельный участок с кадастровым номером 77:09:0003008:60) располагаются уникальный Мичуринский сад, опытные поля, Всероссийский научно-исследовательский институт сельскохозяйственной биотехнологии, объект культурного наследия «Усадьба «Петровско-Разумовское» XVIII—XIX вв». Из ответа пресс-службы «Тимирязевки» следует, что участок будет использоваться частично, однако не уточняется, что вышеперечисленные объекты сохранятся. Отсутствие диалога со стороны ректората, заставляет противников строительства относится к планам администрации с еще большим недоверием. К настоящему времени под обращением к президенту с призывом сдержать данное им в 2016 году обещание уже подписались более 15 тысяч человек.

Один из учебных корпусов и общежитие Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Экологический стационар. Опытные поля Тимирязевской академии Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

В связи со сложившейся вокруг МСХА имени К. А. Тимирязева ситуации вспомнилось, что к программе импортозамещения приступили в 2014 году, уже тогда, по словам представителей Минпромторга, российские аграрии были готовы полностью заменить импортные продовольственные товары. По данным Федерального центра развития экспорта продукции АПК «Агроэкспорт» Минсельхоза России, в 2020 году первые в новейшей истории России экспорт сельхозпродукции превысил импорт.

Достижения, конечно впечатляющие, только дело в том, что для многих агрокультур семенной фонд приходится закупать за рубежом. О каком импортозамещении и тем более продовольственной безопасности может идти речь, когда главный агротехнический университет страны в угоду застройщикам и стремлению правительства сэкономить на вложениях в образование лишают земли, на которой он должен создавать новые культуры и учить студентов?