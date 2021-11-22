В Костромской области не стали штрафовать поставщика газа в баллонах
Кострома, 22 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Костромской области не стали штрафовать индивидуального предпринимателя Вакорина А.В., завысившего цены на газ в баллонах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре. На данный момент бизнесмен контролирует весь рынок в регионе, остальные организации — газозаправочные станции и «Газтрейдавто» реализуют газ для нужд транспорта.
Предельный максимальный уровень розничной цены на сжиженный газ для населения установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 16 апреля 2021 года. По нему стоимость газа до конца текущего года не должна превышать 52 рублей 31 копейки за килограмм. Таким образом, цена баллона газа в соответствии с документом должна равняться примерно 1 тысяче рублей.
В июле текущего года газ в баллонах подорожал на 60%. Стоимость газа в зависимости от района варьировалась от 1550−1750 рублей за баллон. В конце августа департаменту государственного регулирования цен и тарифов региона удалось убедить предпринимателя снизить цену до 1400 рублей, но стоимость газа всё равно осталась выше допустимой.
В связи с этим в профильный департамент поступило несколько постановлений от районных прокуратур региона. Они касались возбуждения дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка ценообразования». По ней предпринимателю мог грозить штраф в размере 50 тысяч рублей. Рассмотрением вопроса занимались юристы департамента. Они признали за бизнесменом нарушение, но сразу же заменили штраф предупреждением, сославшись на статью
Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник в департаменте, предприниматель «дал понять, что уйдёт работать в Ярославль», если его накажут рублём. На данный момент цена газа в баллонах населению в регионе реализуется по завышенным ценам. Поставка товара в города Солигалич, Буй, Шарья, Мантурово, а также посёлок Вохма прекращена с 1 ноября 2021 года.