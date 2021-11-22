Кострома, 22 ноября, 2021, 16:48 — ИА Регнум. В Костромской области не стали штрафовать индивидуального предпринимателя Вакорина А.В., завысившего цены на газ в баллонах. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре. На данный момент бизнесмен контролирует весь рынок в регионе, остальные организации — газозаправочные станции и «Газтрейдавто» реализуют газ для нужд транспорта.

Газовые баллоны

Предельный максимальный уровень розничной цены на сжиженный газ для населения установлен постановлением департамента государственного регулирования цен и тарифов Костромской области от 16 апреля 2021 года. По нему стоимость газа до конца текущего года не должна превышать 52 рублей 31 копейки за килограмм. Таким образом, цена баллона газа в соответствии с документом должна равняться примерно 1 тысяче рублей.

В июле текущего года газ в баллонах подорожал на 60%. Стоимость газа в зависимости от района варьировалась от 1550−1750 рублей за баллон. В конце августа департаменту государственного регулирования цен и тарифов региона удалось убедить предпринимателя снизить цену до 1400 рублей, но стоимость газа всё равно осталась выше допустимой.

В связи с этим в профильный департамент поступило несколько постановлений от районных прокуратур региона. Они касались возбуждения дела об административном правонарушении по части 1 статьи 14.6 Кодекса об административных правонарушениях «Нарушение порядка ценообразования». По ней предпринимателю мог грозить штраф в размере 50 тысяч рублей. Рассмотрением вопроса занимались юристы департамента. Они признали за бизнесменом нарушение, но сразу же заменили штраф предупреждением, сославшись на статью 4.1.1. КоАП РФ.

Как пояснил корреспонденту ИА REGNUM источник в департаменте, предприниматель «дал понять, что уйдёт работать в Ярославль», если его накажут рублём. На данный момент цена газа в баллонах населению в регионе реализуется по завышенным ценам. Поставка товара в города Солигалич, Буй, Шарья, Мантурово, а также посёлок Вохма прекращена с 1 ноября 2021 года.