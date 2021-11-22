Барселона, Испания, , 16:43 — REGNUM 22 ноября издание Tuttosport сообщило, что 18-летний центральный полузащитник «Барселоны» и национальной сборной Испании Педри удостоен почетной награды Golden Boy 2021 года. Церемония награждения пройдет 15 декабря в Турине (Италия).

Ежегодная награда Golden Boy присуждается лучшем футболисту мира в возрасте до 21 года. В прошлом году эту награду получил таранный форвард дортмундской «Боруссии» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд.

В прошлом сезоне Педри принял участие в 37-ми матчах за «Барселону» в рамках чемпионата Испании, в которых отметился тремя забитыми мячами и тремя результативными передачами. В Лиге Чемпионов 2020/21 на счету испанского полузащитник два ассиста.