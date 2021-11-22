Афины , 22 ноября, 2021, 16:43 — ИА Регнум. Министр развития и инвестиций Греции Адонис Георгиадис исключил введение общенационального локдауна. Об этом он заявил телеканалу Skai 21 ноября.

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Министр отметил, что дополнительные ограничения, вступающие в силу с понедельника, 22 ноября, направлены на обеспечение того, чтобы рынок оставался открытым на Рождество.

«Меры принимаются, потому что мы должны поставить барьер распространению пандемии и не допустить ситуации, сложившейся в Северной Европе», — сказал Георгиадис о дополнительных ограничениях, введенных в отношении непривитых лиц.

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Он подчеркнул, что эти меры не были «карательными» и что их целью была защита непривитых граждан, а также и других лиц: «Невакцинированные подвергаются риску, и мы хотим защитить их… поскольку их здоровье находится под угрозой, наша национальная система здравоохранения также подвергается риску из-за более высокой госпитализации».

Георгиадис сказал, что общая изоляция не входила в планы правительства: «мы не считаем, что имеем моральное право вводить ее, потому что 75% взрослых вакцинированы». «Идея изоляции без финансовой помощи предприятиям подобна доведению их до банкротства. Поэтому давайте забудем об этом сценарии», — сказал он.

Однако он не исключил возможности введения еще большего числа ограничений, нацеленных на непривитых.

С 22 ноября непривитым взрослым, которым до сих пор было запрещено посещать закрытые кафе и рестораны, также будет запрещено посещать все общественные закрытые помещения, включая кинотеатры, театры, спортивные залы, музеи и стадионы, даже если они могут представить отрицательный результат теста на коронавирус.