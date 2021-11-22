Минск, , 16:41 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью «Би-би-си» ответил на рекомендацию Владимира Путина начать диалог с оппозицией.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

«Слушайте, Владимир Путин мне ничего не советовал. Вот я с ним сейчас больше часа говорил, и никаких советов с его стороны я не услышал. Я могу параллель провести — вот как только Путин с Навальным сядут за стол переговоров, я мгновенно со Светланой (Тихановской) начну вести переговоры», — заявил Лукашенко.

Напомним, ранее Путин публично посоветовал белорусским властям вступить в диалог с оппозицией.