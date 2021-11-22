Симферополь, , 16:40 — REGNUM Проект закона «О бюджете Республики Крым на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» принят в первом чтении депутатами Государственного совета РФ 22 ноября, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

Основные параметры проекта республиканского бюджета на предстоящий трехлетний период представила заместитель председателя совета министров РК — министр финансов РК Ирина Кивико. Она отметила, что на 2022 год доходы прогнозируются в объеме 199,2 млрд руб., расходы — 202,1 млрд руб., дефицит планируется в 2,9 млрд руб., или 5,1% от общего объема собственных (налоговых и неналоговых) доходов. На 2023 и 2024 годы объем расходов соответствует объему доходов бюджета и составляет, соответственно, 237,1 млрд руб. и 195,7 млрд руб. В 2022 году в регионе прогнозируют налоговые и неналоговые доходы в 57,3 млрд руб. с ростом к оценке исполнения на 2021 год на 6,6%, на 2022 год —, на 2023 — 61,9 млрд руб. с ростом к уровню 2022 года на 8%, на 2024 год — 65,2 млрд руб. с ростом к уровню 2023 года на 5,4%.

«Согласно проекту объем налоговых и неналоговых доходов на 2022 год увеличен на 3,5 миллиарда, на 2023 год — на 4,1 миллиарда рублей по сравнению с показателями, утвержденными в бюджете Республики Крым на 2021−2023 годы», — сказала Кивико.

Общий объем безвозмездных поступлений запланирован на 2022 год в размере 142 млрд руб. со снижением к уровню 2021 года на 1,2%, на 2023 год — 175,2 млрд руб. с ростом к 2022 году на 23,5%, на 2024 год — 130,5 млрд руб. со снижением к уровню 2022 года на 25,5%.

Расходы бюджета рассчитаны на основе 30 государственных программ и составляют: в 2022 году — 196,4 млрд руб., или 97,1% от общего объема расходов бюджета, в 2023 — 227,9 млрд руб., или 96,1%, в 2024 — 181,1 млрд рублей, или 92,5%.

Проект бюджета республики был одобрен 57 из 61 депутата в первом чтении.