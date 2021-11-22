Ульяновск, , 16:38 — REGNUM В Димитровграде Ульяновской области после вмешательства прокуратуры обеспечили жизненно важными лекарствами четырёх инвалидов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Инвалидная коляска Светлана Шаповалова © ИА REGNUM

Проверки начались после обращения граждан. Прокуратура установила, что пожилая женщина-инвалид второй группы нуждается в постоянном применении лекарственных средств, но в декабре 2020 года один из препаратов ей не выдавался.

В ведомстве отмечают, что аналогичные факты выявлены в отношении ещё трёх пенсионеров, которые вынуждены были приобретать жизненно важные лекарства за свой счёт, потратив свыше 30 тыс. рублей.

Прокурор Димитровграда направил в суд иски к министерству здравоохранения Ульяновской области. Суд удовлетворил требования в полном объёме, после чего органы власти обеспечили пожилых инвалидов необходимыми препаратами и компенсировали им затраты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на своём личном приёме губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассмотрел вопросы оказания адресной поддержки инвалидов. Он поручил проработать обращения двух жителей и помочь в приобретении кресла-коляски и прохождении лечения.