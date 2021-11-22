Ульяновск, 22 ноября, 2021, 16:38 — ИА Регнум. В Димитровграде Ульяновской области после вмешательства прокуратуры обеспечили жизненно важными лекарствами четырёх инвалидов. Об этом сообщает региональное надзорное ведомство.

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Инвалидная коляска

Проверки начались после обращения граждан. Прокуратура установила, что пожилая женщина-инвалид второй группы нуждается в постоянном применении лекарственных средств, но в декабре 2020 года один из препаратов ей не выдавался.

В ведомстве отмечают, что аналогичные факты выявлены в отношении ещё трёх пенсионеров, которые вынуждены были приобретать жизненно важные лекарства за свой счёт, потратив свыше 30 тыс. рублей.

Прокурор Димитровграда направил в суд иски к министерству здравоохранения Ульяновской области. Суд удовлетворил требования в полном объёме, после чего органы власти обеспечили пожилых инвалидов необходимыми препаратами и компенсировали им затраты.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на своём личном приёме губернатор Ульяновской области Алексей Русских рассмотрел вопросы оказания адресной поддержки инвалидов. Он поручил проработать обращения двух жителей и помочь в приобретении кресла-коляски и прохождении лечения.