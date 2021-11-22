Москва, , 16:39 — REGNUM К вседозволенности целенаправленно поощряют Киев американские и европейские власти, сообщили 22 ноября в СВР.

Президент Украины Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин (сс) U.S. Secretary of Defense

В российском ведомстве отметили, что Вашингтон и Брюссель, работая с Киевом, проводят провокационную политику. Они поощряют Украину действовать так, что у властей этой страны возникает чувство безнаказанности.

В СВР сравнили эту западную политику с той, которая проводилась в отношении Грузии, когда республику возглавлял Михаил Саакашвили. В итоге в 2008 году Саакашвили буквально «сорвался с цепи», пытаясь уничтожить российских миротворцев и жителей Южной Осетии.

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