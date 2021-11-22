Манама, , 16:37 — REGNUM Греция твердо верит в мирное сосуществование и сотрудничество между всеми странами региона, заявил министр иностранных дел Никос Дендиас в своем первом выступлении на Форуме диалога в Манаме 21 ноября, передает AMNA.

Ближний восток Иван Шилов © ИА REGNUM

Дендиас подчеркнул, что такое положение вещей должно основываться на уважении Международного права, включая Морское право и Устав Организации Объединенных Наций. «Это прочная основа для добрососедских отношений», — добавил он, отметив, что Греция, руководствуясь этими принципами, «вносит свой вклад в региональную стабильность и процветание тремя взаимосвязанными путями».

Прежде всего, сказал Дендиас, Греция успешно решила двусторонние вопросы со всеми нашими соседями, за исключением одного, на основе международного права. В течение одного года страна заключила международные соглашения о разграничении наших соответствующих морских зон с Италией, нашим партнером в ЕС, и Египтом. Греция также согласилась передать на рассмотрение Международного суда в Гааге тот же вопрос с Албанией. Цель Афин состоит в том, чтобы решить все подобные нерешенные вопросы, взяв за основу Конвенцию ООН по морскому праву и, в более широком смысле, Международное право.

«Во-вторых, мы строим схемы регионального сотрудничества вместе с Кипром и другими странами региона. Всего 48 часов назад я провел в Афинах четырехстороннюю встречу с участием моих коллег из Кипра, Египта и Франции. И в феврале прошлого года я имел честь принимать у себя вышеупомянутые страны, а также три государства Персидского залива, Бахрейн, Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты», — сказал он.

Министр также упомянул о мостах, которые Греция строит между Ближним Востоком и Европой, отметив, что эти схемы сотрудничества способствуют укреплению мира, стабильности и процветания и имеют потенциал для расширения до Индо-Тихоокеанского региона.

Он также упомянул об усилиях Греции по содействию совместным действиям по решению глобальных проблем, таких как климатический кризис, пандемия, ухудшение состояния окружающей среды и нехватка воды.

Дендиас подчеркнул, что такие многосторонние схемы не являются эксклюзивными клубами, а «открыты для всех, кто разделяет наши ценности и принципы, то есть уважение Международного права и Международного морского права».

Третий путь, по которому идет Греция, заключается в том, чтобы предпринять «существенные шаги в построении двусторонних отношений со странами региона, а также с региональными организациями», добавил он, подчеркнув важность политических инвестиций в регионе Персидского залива.

«Греция подписала в прошлом году соглашение о внешнеполитическом и оборонном сотрудничестве с Объединенными Арабскими Эмиратами. Соглашение также содержит пункт о взаимной помощи. Греция недавно развернула батарею ракет Patriot в Королевстве Саудовская Аравия. Опять же, ракеты Patriot — это чисто оборонительное оружие, как я уверен, вы знаете. Наша цель — помочь Королевству справиться с внешними угрозами, особенно с нападениями на гражданское население. Мы подписали соглашение о политических консультациях с Советом сотрудничества стран Персидского залива. В этом году я трижды встречался с Генеральным секретарем. Так что это говорит само за себя. И последнее, но не менее важное: я лично посетил почти все страны Персидского залива», — сказал он.

В заключение Дендиас подтвердил приверженность Греции укреплению этих основ и выразил надежду, что они могут «заложить основу для более широкого прорыва в направлении урегулирования конфликтов».