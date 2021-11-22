Вашингтон, , 16:37 — REGNUM Нейроинженер Виктор Тот научил трёх лабораторных крыс играть в Doom II. Об этом 22 ноября пишет издание PC Gamer.

Мод для Doom 2

Мужчина соорудил устройство, позволяющее крысам перемещаться в игре, управляя большим шаром из полистирола. За правильно выполненное действие «подопытные» получают возможность попить сладкую воду из специальной трубки.

Виктор Тот отмечают, что крысы уже научились перемещаться по коридорам в Doom II, однако они не до конца освоились с механикой стрельбы. Что примечательно. учёный назвал своих грызунов Кармак, Ромеро и Том — в честь разработчиков игры Doom.

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