Вашингтон, 22 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Нейроинженер Виктор Тот научил трёх лабораторных крыс играть в Doom II. Об этом 22 ноября пишет издание PC Gamer.

Мод для Doom 2

Мужчина соорудил устройство, позволяющее крысам перемещаться в игре, управляя большим шаром из полистирола. За правильно выполненное действие «подопытные» получают возможность попить сладкую воду из специальной трубки.

Виктор Тот отмечают, что крысы уже научились перемещаться по коридорам в Doom II, однако они не до конца освоились с механикой стрельбы. Что примечательно, учёный назвал своих грызунов Кармак, Ромеро и Том — в честь разработчиков игры Doom.