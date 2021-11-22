Рига, 22 ноября, 2021, 16:37 — ИА Регнум. Служба государственных доходов Латвии оштрафовала муниципальное транспортное предприятие столицы страны Rigas satiksme на 13,8 млн евро. Об этом сообщил латвийский телеканал TV3 со ссылкой на итоги прошедшего аудита.

Иван Шилов ИА REGNUM Латвия

Предприятие совершало фиктивные сделки с дочерней компанией Rigas karte и предприятием Alkom-Trans в целях сокрытия налогов, что нанесло значительный ущерб государственному бюджету.

Так, ежемесячно Rigas karte выставляла материнской компании одинаковые счета за услуги, которые сама якобы передавала субпредприятиям. Те, в свою очередь, оформляли сделки с другими субпредприятими, которые вскоре после этого исключали из регистра НДС-плательщиков.

Только за два года сделки с компанией Rigas karte превысили 17 млн евро, хотя на предприятии работали всего пять человек, из которых ни один не являлся специалистом в сфере информационных технологий. Нарушения также констатированы в покупке билетов, за которые Rigas karte переплатило в пять раз больше.

Примечательно, что субпредприятия, а также их «фирмы-прокладки» находятся по одному адресу в Риге, а бухгалтерию проводили одни и те же люди.

По итогам расследования возбуждены два уголовных дела. Rigas satiksme обжаловало решение.