Санкт-Петербург, 22 ноября, 2021, 16:45 — ИА Регнум. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о покушении на убийство ребенка. Мужчина в пьяном бреду пытался задушить своего сына, пока на помощь мальчику не пришла его мать. Об этом 22 ноября проинформировали в пресс-службе городской прокуратуры.

Belive.ru Уголовное дело

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 2 августа в одном из домов Невского района Петербурга пьяный 33-летний ранее судимый Игорь Ветров не менее восьми раз ударил руками по голове, а после поднял над полом и чуть не задушил своего девятилетнего сына. Ребенку смогла помочь мать, спрятавшись с ним в ванной комнате до приезда полиции и скорой. А во время избрания меры пресечения адвокат Ветрова настаивал, что его подзащитный к вменяемому деянию не имеет никакого отношения.

«Прокуратура Невского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего). Уголовное дело направлено в Невский районный суд для рассмотрения по существу», — рассказали в надзорном ведомстве.

Как сообщили в свою очередь в объединенной пресс-службе судов (ОПС) Петербурга, Невский районный суд города зарегистрировал уголовное дело. Материалы дела переданы судье, к производству пока не приняты.