Москва, , 16:49 — REGNUM США не могут получить информацию относительно задач, которые ставит руководство России для развития страны. Об этом 22 ноября заявил военный эксперт Игорь Коротченко в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

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По его мнению, на данный момент Вашингтон может пользоваться только той информацией о планах и задачах РФ, которую ему позволяют получить российские спецслужбы.

«Если американские спутники видят стягивание российских войск к границе, значит вам это хотят показать. Вам это любой американский военный аналитик скажет. Истинных планов и целей России вы не знаете или не узнаете. Потому что ваша агентура она либо блокирована, либо обезврежена, либо снабжает вас в рамках оперативных игр, которые ведут российские спецслужбы, дезинформацией», — сказал Коротченко.