Неаполь, Италия, 22 ноября, 2021, 16:35 — ИА Регнум. 22 ноября пресс-служба «Наполи» сообщила, что 21-летний итальянский центральный защитник Алессандро Заноли сдал положительный тест на коронавирус. Футболист пропустит ближайший матч неаполитанского клуба в Лиге Европы УЕФА 2021/22 с московским «Спартаком».

(сс) RonnyK «Наполи»

Ранее сообщалось, что 28-летний нападающий «Наполи» Матео Политано также заразился коронавирусом.

«Спартак» сыграет с «Наполи» 24 ноября. Матч пятого тура группового этапа Лиги Европы пройдет в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». На данный момент «Наполи» с семью очками занимает первую строчку. «Красно-белые», набрав четыре очка, расположились тремя позициями ниже.