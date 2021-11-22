Берлин, 22 ноября, 2021, 16:54 — ИА Регнум. Немецкие педиатры призывают к вакцинации от COVID-19 для детских садов и учителей. Об этом сообщило немецкое агентство Tagesshau 22 ноября.

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«Нам нужно правило 2G для сотрудников детских садов и школ. Простого тестирования персонала на вирус недостаточно», — заявил представитель профессиональной ассоциации педиатров (BDKJ) Якоб Маске.

Маске отметил: «В отношении детской возрастной группы должны существовать правила, сопоставимые с теми, которые обсуждаются сейчас для медперсонала в больницах. Мы не делали прививок никому моложе двенадцати лет. Поэтому, чтобы защитить их, мы должны по возможности вакцинировать всех, кто вступает с ними в контакт».

Между тем Федеральная конференция школьников раскритиковала учителей, которые отказываются делать прививку от COVID-19.

«Учителя несут ответственность за свое окружение, особенно перед учениками, которых они встречают в классе и школьных коридорах», — заявила генеральный секретарь конференции Катарина Свинка журналистам медиагруппы Funke.

Эксперт в области здравоохранения Карл Лаутербах осторожно отреагировал на требования вакцинации преподавательского состава. По его словам, в домах для престарелых обязательная вакцинация является правильным шагом, потому что она защищает людей, которые подвергаются особому риску.

«Однако в школах и детских садах обязательная вакцинация персонала не является абсолютно необходимой, потому что дети и подростки вряд ли так сильно пострадают от инфекции», — сообщил Лаутербах.