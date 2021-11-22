Берлин, , 17:57 — REGNUM За пандемическим кризисом скрывается множество важных проблем: в том числе и растущая нехватка специалистов в компаниях. На сегодняшний день данный вопрос представляет значительный риск для крупного бизнеса. Об этом сообщил немецкий журнал SPIEGEL 22 ноября.

Согласно отчету Союза германских промышленно-торговых палат (DIHK), в немецких компаниях растет нехватка персонала.

«В ближайшие годы компаниям будет все труднее бороться с нехваткой квалифицированных кадров», — заявил заместитель управляющего директора DIHK Ахим Деркс.

Согласно текущему отчету о квалифицированных рабочих, который основан на ответах свыше 23 000 компаний, нехватка сотрудников является самым большим бизнес-риском для компаний. Таким образом, 51 процент компаний не могут заполнить вакансии, по крайней мере частично, поскольку не могут найти подходящих работников.

Согласно информации, наибольший дефицит квалифицированных кадров наблюдается в строительной отрасли, в сфере здравоохранения и в машиностроении. В частности, это означает, например, что строительные проекты терпят неудачу из-за недостатка специалистов для планирования и выполнения. Если в сфере логистики не хватает водителей грузовиков, промышленные производственные процессы могут остановиться, так как сырье не будет доставлено вовремя.

Деркс также отметил, что в ближайшие годы нехватка квалифицированных рабочих усилится, поскольку «гораздо больше населения уходит на пенсию, чем выпускается из школ».