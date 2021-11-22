Москва, , 16:34 — REGNUM В «Союзмультфильме» были готовы к неоднозначной реакции зрителей на новую версию мультсериала «Ну, погоди!». Об этом заявили 22 ноября агентству «Москва» в пресс-службе киностудии.

Как отметили в «Союзмультфильме», новый мультсериал рассчитан на аудиторию детей шести-восьми лет, и в ходе разработки проекта неоднократно проводились фокус-группы, прежде всего, детской аудитории.

«Аудитория YouTube, социальных сетей Instagram, Facebook — преимущественно взрослая, и мы, конечно же, ожидали неоднозначный отклик зрителей, которые выросли на классике», — пояснили в киностудии.

В пресс-службе добавили, что новый мультфильм «при сохранении классического для анимации жанра буффонады обладает другой атмосферой и своим шармом».

«Авторы проекта представили новую интерпретацию популярного сюжета, и мы думаем, что со временем зрители примут новый визуальный образ героев и сам мультфильм, который также наполнен юмором», — указали в «Союзмультфильме».

Вместе с тем в киностудии отметили, что «создание мультфильма — живой процесс, и «Союзмультфильм» всегда открыт к творческим идеям и предложениям».

Опубликованный накануне на видеохостинге YouTube трейлер нового мультфильма «Ну, погоди! Каникулы» посмотрели уже почти 300 тысяч человек, при этом мультфильм получил большое количество негативных отзывов. На текущий момент ролик получил всего две тысячи лайков и 20 тысяч дизлайков.